"NDP werkt alleen samen met eerlijke mensen"

PARAMARIBO - De Nationale Democratische Partij (NDP) staat open voor samenwerking. Maar alleen eerlijke partijen of Surinamers komen daarvoor in aanmerking zei NDP-voorzitter Desi Bouterse dinsdagavond in partijcentrum Ocer, tijdens een feestvergadering naar aanleiding van de verkiezingswinst van de partij. Bouterse meent dat zijn partij voorbereidingen treft voor samenwerking ... met andere partijen. Bouterse hield zijn achterban voor dat hij druk bezig is geweest om na te gaan hoe verder te gaan. Feit volgens hem is dat altijd gezegd is dat het samengedaan moet worden, wat dus nu ook gaat gebeuren. Zeker omdat er nog veel werk verricht moet worden.



De partij-topper legt uit dat zijn partij thans in een transformatieperiode is, waarbij veel aan de jongeren zal worden overgedragen. Bouterse onderstreepte tijdens de feestvergadering veel vertrouwen te hebben in jongeren. Hij verwacht daarom dat de jongeren straks het werk zullen kunnen overnemen. Dat jongeren voor de NDP hun kunnen hebben getoond, illustreerde Bouterse door de verrichtingen van een jongerenteam in Saramacca aan te halen.



"Een zetel in Saramacca hebben wij te danken aan het nieuwe jongerenteam in Saramacca. Wij hebben dit te danken aan dit team dat hard heeft gewerkt", aldus Bouterse die om een applaus vroeg voor het jongerenteam. Behalve lovende woorden had de partij-voorzitter ook scherpe kritiek.



Op een paar personen van de NDP uit Saramacca. Het gaat om de partijgenoten Badrissein Sital en Clifton Koorndijk, die hij liever ziet gaan dan komen. "Het wordt tijd dat we deze mensen wegjagen, want ze hebben door hun gedrag enorme schade aangericht aan de partij. Omdat zij niet uit eigen beweging weggaan moeten we ze wegjagen".



Geen probleem vindt de voorzitter dat wanneer zetels verloren gaan in een district. Daartegenover meent hij het wel storend te vinden dat mensen binnen de partij van een district elkaar bevechten. De handelingen van Sital en Koorndijk hebben er tenslotte erin geresulteerd dat de partij de tweede zetel in Saramacca heeft verloren.

bounce rate bounce rate

Volgende >