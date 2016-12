Drie stembureaus Paramaribo corrigeren fouten

PARAMARIBO - Drie stembureaus in Paramaribo te weten nummer 038, 150 en 258 waren woensdag in de Anthony Nesty Sporthal (NIS), om correcties aan te brengen in de processen-verbaal die zij hebben opgestuurd naar het hoofdstembureau. Na controle door het hoofdstembureau bleken cijfers niet te kloppen, waardoor de personeelsleden van de desbetreffende ... stembureaus zelf de correcties hebben moeten aanbrengen onder het toeziend oog van het Centraal Hoofdstembureau (CHS), Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), het hoofdstembureau en de politie. Het is bij wet voorgeschreven dat indien er verschillen zijn, het hoofdstembureau aan het stembureau de gelegenheid moet geven om eventuele fouten, zoals telfouten, te corrigeren.



"Wij gaan niet tellen, wij controleren alleen. Dusdanige verschillen die zich hebben voorgedaan door bijvoorbeeld slaapgebrek moet door het stembureau zelf worden gecorrigeerd", zegt Jerry Miranda, voorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo. De verkiezingskist waarin gegevens zoals de turflijsten zijn van het desbetreffende stembureau, werd in het bijzijn van alle toezichthoudende organen geopend. In het geval van stembureau 150 bleek dat er 8 ongeldige stemmen waren en 1 onbruikbare.



De onbruikbare stem is ook opgeteld bij het totaal. "Een onbruikbare stem mag niet opgeteld worden", legt een OKB-lid uit. Daar is waar het stembureau een fout heeft gemaakt. Door het te corrigeren met begeleiding van OKB en CHS werd het juiste optelsommetje gedaan door het hoofd van stembureau met alle andere leden. Miranda zegt dat de meeste verschillen klein zijn, maar wel gecorrigeerd moeten worden. In NIS zijn de verkiezingskisten volgens de juiste nummervolgorde gesorteerd.

