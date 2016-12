Brunswijk feliciteert Bouterse

PARAMARIBO - De Nationale Democratische Partij (NDP) is de winnaar van de algemene verkiezingen. Zij zal de aanzet moeten geven met wie ze wil praten over een samenwerking, antwoordt Ronnie Brunswijk, voorzitter van de Algemene Bewijdings- en Ontwikkelings Partij (ABOP), op vragen over een mogelijke verdere samenwerking met de NDP. Brunswijk geeft aan dat hij de ... voorzitter van de NDP, Desi Bouterse, dinsdag telefonisch heeft gefeliciteerd met de overwinning. Hij heeft geen afspraken met de NDP voor een gesprek over een verdere samenwerking.



Brunswijk wacht de officiële uitslagen rustig af. De ABOP-voorzitter wenst geen uitleg te geven of er al een poging door de paarse partij is gedaan om samen te werken met de ABOP.



De ondervoorzitter van de ABOP, Marinus Cambiel, geeft Brunswijk aan dat de partij die de meeste zetels heeft behaald toenadering moet zoeken.



Hij wijst erop dat de ABOP nog steeds deel uitmaakt van de coalitie en het dus niet moeilijk zou moeten zijn om gesprekken te voeren. Ook Marinus Bee van de ABOP zegt niet op de hoogte te zijn van gesprekken.

