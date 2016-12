DWT komt ondanks staking mogelijk toch uit

PARAMARIBO - Hoewel het personeel in actie is zal de Ware Tijd (dWt) mogelijk toch uitkomen. Bondsvoorzitter Robby Naarendorp geeft aan te hebben vernomen, dat de directie freelancers, die artikelen schrijven, en andere drukkerijen reeds heeft benaderd om hun medewerking te verlenen, zodat de krant toch kan uitkomen. Met deze strategie probeert de directie volgens ... Naardendorp de actie van het personeel te verzwakken. De directie probeert volgens hem achteraf enkele van de actievoerende personeelsleden ook te contacten om toch te komen werken.



Hij geeft aan dat een goede directeur juist zou moeten proberen om een oplossing te vinden voor het personeel en niet om hun actie te doorbreken of andere kanalen te zoeken om de krant toch te laten uitkomen. "De inspanning die er wordt gebruikt om de kant toch te laten uitkomen kan liever gebruikt worden aan de onderhandelingstafel", zegt hij.



Woensdag hebben de vakbond, de directie en de raad van commissarissen (rvc) van dWtom de tafel gezeten, nadat het personeel een protestmars had gehouden in de binnenstad. Naarendorp geeft aan, dat de vakbond tijdens de onderhandelingen de opdracht heeft gegeven aan de directie en de rvc om alle knelpunten waarmee het personeel zit, voor te leggen aan de uitgever van de krant.



Door de uitgever ook erbij te betrekken hoopt de vakbondsvoorzitter sneller een oplossing te vinden voor het personeel. Indien er geen 'positief' antwoord komt, zal de actie van het personeel volgens Naarendorp normaal doorgaan. Hij weet nog niet wat de volgende stap van de vakbond zal zijn, omdat er dagelijks wordt geëvalueerd.







