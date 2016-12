Vervolgingsambtenaar gedagvaard

PARAMARIBO - Het Openbaar Ministerie heeft de vervolgingsambtenaar RA, die verdacht wordt van het aannemen van giften, misbruik van gezag, afpersing en verduistering, gedagvaard om zich voor de rechter te verantwoorden. Hij is momenteel op vrije voeten. Het Hof van Justitie heeft begin deze maand de onmiddellijke invrijheidstelling van RA gelast. Het hoogste rechtscollege ... achtte geen termen aanwezig om de inverzekeringstelling van de officier van justitie verder te laten voortduren.



De rechter-commissaris had reeds de voorlopige hechtenis van RA opgeschort, maar het Openbaar Ministerie tekende tegen deze beslissing beroep aan, waarbij het hoogste rechtscollege de zaak heeft behandeld.



In deze zaak is er slechts een beveiligingsambtenaar die bezwarende verklaringen heeft afgelegd tegen RA. De persoon van wie het ingevorderde rijbewijs teruggegeven was, kent RA niet.



Hij beweert dat RA hem nooit geld heeft gevraagd voor teruggave van het rijbewijs. "Ik heb vanaf de eerste dag het volste vertrouwen dat mijn cliënt onschuldig is, zegt advocaat Hemradj Matawli die samen met zijn collega Irvin Kanhai juridische bijstand verleent aan RA.

