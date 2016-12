Ernstige aanrijding op verkiezingsdag

PARAMARIBO - De 41-jarige bromfietser Partowintono kwam maandag, op de dag van de verkiezingen, in botsing met een auto aan de Damboengtonweg in het distrikt Saramacca. Partowintono reed op zijn bromfiets van een erf de weg op, zonder zich ervan te vergewissen of het verkeer veilig was, met het voor hem noodlottige gevolg. Met ernstig letsel werd de bromfietser ... per ambulance vervoerd naar de Spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Dinsdag overleed Partowintono ten gevolge van de opgelopen letsels. Partowintono is de 11e bromfietser de het leven heeft gelaten in het verkeer.

