"Men traint mensen niet goed"

PARAMARIBO - "Ik zeg iedere keer train de mensen professioneel", geeft Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) aan. Dat stembureaus hun processen-verbaal laat opsturen en lang bezig zijn met de tellingen, is geen nieuw fenomeen voor haar. Elke verkiezing gebeurt het dat de resultaten laat binnenkomen, meent zij. "Men traint de mensen niet goed met ... Foto: Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB)



alle nare gevolgen van dien", zegt de OKB-voorzitter. Op enkele bureaus blijkt dat de mensen niet kunnen turven of niet goed kunnen optellen en andere dingen niet kunnen, wat stremmend werkt. Silos verwijst naar Wanica en Coronie waar de resultaten van enkele stembureaus wat later zijn binnengekomen.



In Coronie waar er slechts vier stembureaus zijn, is het laatste resultaat om 06.00 uur binnengekomen, geeft de OKB-voorzitter aan. Bij de vorige verkiezing in 2010 was het resultaat rond 02.00 uur binnen. Het is voor haar begrijpelijk dat de resultaten van Sipaliwini op zich laten wachten, omdat vliegen met dit weer niet mogelijk is.



Daardoor moeten de resultaten met de boot vervoerd worden. Zij wil geen uitspraken doen over de officieuze resultaten van de verkiezingen. Zij werkt met de officiële gegevens en zij heeft nog geen rapportage binnengehad. De verwachting is dat die volgende week binnen is.



Nadat OKB volgende week de officiële gegevens binnenkrijgt, kan het proces van het 'bindend verklaren van de verkiezingen' beginnen. "Op dit moment ben ik nog steeds bezig met observeren. Silos heeft woensdag een bezoek gebracht aan het hoofdstembureau van Paramaribo, dat voorlopig gevestigd is in de Anthony Nesty Sporthal, om poolshoogte te nemen.



Daarbij heeft zij ook gesprekken gevoerd met de voorzitter van het hoofdstembureau om te weten hoe alles verloopt. Zij zegt dat zij nagaat als de wettelijke regels worden toegepast en tot nu toe blijkt voorlopig dat alles conform de wet wordt gedaan. Het is de derde verkiezing waar Silos toezicht houdt op de verkiezingen.





