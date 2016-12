Guyanees hoort strafeis voor bezit marihuana

PARAMARIBO - Tegen een Guyanees is deze week twaalf maanden celstraf waarvan twee voorwaardelijk onder aftrek met een proeftijd van drie jaar geëist voor overtreding van de Wet Verdovende Middelen. De officier van justitie eiste tegen de man ook een boete van SRD 2.500, te vervangen door zes weken hechtenis. Ze vroeg om de in beslag genomen drugs te onttrekken ... aan het verkeer. De politie trof in een tas van de man 2750 gram marihuana aan. De verdachte kwam via de Backtrack in Nickerie aan. Hij nam daar een taxi om naar Paramaribo te gaan, waarvoor hij SRD 80 heeft betaald.



De verdachte had niet voldoende geld in SRD, daarom wisselde hij 20 euro om de chauffeur van Nickerie te betalen. Nadien heeft hij het resterende bedrag in SRD betaald aan een andere taxichauffeur die hem vanuit Paramaribo richting Albina heeft vervoerd. De officier van justitie zei dat de man de drugs in een tas bij zich heeft gehad.



Volgens haar heeft de man in eerste instantie verklaard dat hij vijf pakken marihuana en een pak hasj bij zich had, maar daarna ontkende hij dit. Ze zei dat een agent heeft gezien dat de verdachte steeds een tas bij zich had. Deze tas is gecontroleerd, waarin de drugs zijn aangetroffen. Advocaat Ansaar Guman zei dat de man vanuit Nickerie was vertrokken naar Paramaribo om richting Albina te gaan.



De drugs zijn niet onderschept bij controlepost te Burnside, maar pas bij controlepost Stolkertsijver. De raadsman zei dat de verdediging in een vroeg stadium het Openbaar Ministerie had gevraagd om enkele onderzoekshandelingen te verrichten, maar dat is volgens hem niet gebeurd. De officier vindt dat de onderzoekshandelingen wel verricht zijn. 10 juni wordt de behandeling van deze zaak voortgezet.

