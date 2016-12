Propagandamateriaal binnenkort verwijderd

PARAMARIBO - Het propagandamateriaal zoals borden met foto's van kandidaten van de verschillende politieke partijen, dat op bermen is geplaatst moet worden verwijderd nu de verkiezingen zijn afgelopen. Districtscommissaris (dc) van Paramaribo Noord-Oost, Jerry Miranda, zegt dat de partijen geen vergunning, maar toestemming hebben gehad om het materiaal te plaatsen. Er is ... namelijk een gedoogbeleid gevoerd in verband met de verkiezingen. Maandag krijgen alle politieke partijen een brief waarin ze worden aangeschreven hun propagandamateriaal dat langs de openbare weg staat te verwijderen.



Indien zij zich niet daaraan houden, zal het materiaal wel worden verwijderd en krijgen de partijen de rekening van de gemaakte kosten opgestuurd voor het verwijderen van het materiaal.



Op verschillende plekken langs de openbare weg, onder andere de Twee Kinderenweg en de Ringweg zijn enkele van deze borden omgevallen Ook de partijvlaggen die aan elektriciteitsmasten zijn aangebracht moeten verwijderd worden.

