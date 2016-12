Nog geen spoor van vermiste Hi-Jet helikopter

PARAMARIBO - De vermiste helikopter van Hi-Jet is tot op heden en niet gevonden. Jerry Slijngaard, coördinator van het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR), zegt dat er woensdag in vergelijking met de vorige dagen iets beter weer was en dat er gezocht is tot in de vooravond, echter zonder resultaat. Districtscommissaris Gracia Emanuel van het ... bestuursressort Boven-Saramacca zegt dat enkele bewoners van het dorp Nieuw-Jacobkondre zaterdag tussen zes en zeven uur in de avond wel het geluid van een voorbij vliegende helikopter hebben gehoord.



De piloot had stembureaupersoneel naar Sipaliwini overgevlogen en was op de terugweg naar Paramaribo toen het toestel in slecht weer kwam en van de radar verdween.



De zoektocht wordt in Pusugrunu, en Nieuw-Jacobkondre uitgevoerd. Er wordt via de lucht en te land gezocht naar mogelijke sporen van de vermiste vliegmachine.

