Zes bromfietsen gestolen

PARAMARIBO - De politie van het ressort De Nieuwe Grond heeft zondag en maandag zes bromfietsdiefstallen geregistreerd. De benadeelden waren inkopen gaan doen, waarbij ze hun bromfiets voor de handelszaak hadden geparkeerd. Toen ze terugkwamen, konden ze de bromfietsen nergens vinden. Ze deden aangifte bij de politie die bezig is met het onderzoek. De diefstallen ... zijn veelal gepleegd voor de winkels waar er geen camera's zijn geplaatst. De politie vraagt aan bromfietsers, om desnoods met een duorijder naar de winkel te gaan, zodat de duorijder kan achterblijven bij het vervoersmiddel.



Criminelen proberen bromfietsen, die voor de winkels zijn, weg te nemen. De politie vraagt bromfietsers daarom extra alert te zijn en hun bromfiets goed op slot te doen. De politie is in alle gevallen van aangiftes bezig met het onderzoek.

