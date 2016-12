Vrouw rijdt politieauto aan

PARAMARIBO - Een 36-jarige vrouw heeft dinsdagmiddag aan de Martin Luther Ringweg een politieauto aangereden. Ze is vermoedelijk door onoplettendheid met haar voertuig tegen de achterzijde van de politieauto aangekomen. De politieauto had schade aan de achterzijde, terwijl de wagen van de veroorzaakster schade vertoonde aan de voorzijde. Een agente, die ... ook in de politieauto zat, zou als gevolg van deze aanrijding pijn hebben aan haar hals, waarbij zij voor medische behandeling naar het ziekenhuis zou gaan.



Bestuurders van beide voertuigen zijn in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Na de aanrijding was de politie ter plaatse voor onderzoek.

