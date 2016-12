Rusland denkt niet aan opstappen

PARAMARIBO - NPS-voorzitter, Gregory Rusland denkt niet dat het nodig is om plaats te maken voor een nieuwe voorzitter. Hij wil nog niet vooruit lopen op zaken. Hij zegt dat de partij in grote problemen zat en de achterban wist dat het een grote uitdaging zou worden om het tij te keren. Een samenwerking tussen V7 en NDP ziet hij niet zitten, omdat er vooral grote verschillen zijn ... in de manier waarop de twee partijen hun visie willen realiseren.

