Mannen steken elkaar het ziekenhuis in

PARAMARIBO - De 34-jarige Brain K. en de 30-jarige Nduati M. hebben elkaar tijdens het vechten steekverwondingen toegebracht en zijn zwaar gewond opgenomen in het ziekenhuis. Deze steekpartij vond op verkiezingsdag plaats in de Nieuwzorgweg. De mannen waren niet aanspreekbaar. Uit voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat K. en M. een politieke discussie hadden die ... op een gegeven moment ontaarde in een gevecht. Zij haalden toen scherpe voorwerpen tevoorschijn en gingen elkaar daarmee te lijf. Deze zaak is in onderzoek bij de politie van bureau Latour.

