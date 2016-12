Persverklaring V7 coalitie

PARAMARIBO - De V7 coalitie is bezorgd over de vertraging bij het tellen van de uitgebrachte stemmen in het district Paramaribo. De V7 partijen tekenen protest aan tegen de gang van zaken en hebben dat ook schriftelijke kenbaar gemaakt. Ook het OKB is bezorgd en is van mening dat er in strijd met de wet wordt gehandeld. De leiding van de V7 partijen is vandaag, dinsdag 26 mei, ...

bijeen geweest voor overleg. Besloten is te wachten op de officiële uitslag, alvorens standpunten in te nemen. Naast de officiële uitslag over de DNA samenstelling wil V7 ook de officiële uitslag afwachten van de samenstelling van de Ressorten.



De V7 partijen zullen de verkiezingsuitslag ook ieder in eigen kring evalueren met hun deskundigen. Daarbij zullen ze het eindresultaat en ook hun eigen prestatie in de campagne in ogenschouw nemen. V7 zal blijven opkomen voor de onderwerpen die in de campagne naar voren zijn gebracht.



Zij blijft zich inzetten voor alle hardwerkende Surinamers, kleine- en grote ondernemers, enthousiaste jongeren en onze ouderen. Die mogen er op rekenen dat wij voor hen blijven strijden.

V7 persdienst