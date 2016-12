Telling kiesdistrict 1 Paramaribo nog gaande

PARAMARIBO - De volledige resultaten van kiesdistrict 1, Paramaribo, zijn nog in volle gang. De resultaten van 14 van de 270 stembureaus moeten nog worden verwerkt. Op dit moment heeft de NDP 53.193 stemmen, gevolgd door V7 36.398. AC heeft 8.691 stemmen en DOE 7.499. In sommige kiesdistricten moeten de resultaten van enkele stembureaus nog worden verwerkt. “Paramaribo is het grootste kiesdistrict” legt Jerry Miranda, voorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo, uit aan Starnieuws die nog ter plekke is in de Anthony Nesty Sporthal.” Het heeft de meeste stembureaus, de meeste kiezers en de meeste zetels.”



Op dit moment worden de processen-verbaal verwerkt. Een deel van het automatiseringsproces doet het niet, waardoor de resultaten niet ‘live’ kunnen worden bijgewerkt in het systeem. Miranda heeft geen idee wanneer de resultaten zullen zijn verwerkt. In Paramaribo gaat het om 17 zetels.











bounce rate bounce rate

< Vorige Volgende >