'Bouterse wint verkiezingen'

PARAMARIBO - President Desi Bouterse heeft met zijn Nationale Democratische Partij (NDP) de maandag gehouden verkiezingen gewonnen. De partij behaalde 27 parlementszetels en de grootste tegenspeler V7, kreeg volgens de voorlopige uitslagen 17 zetels. Alternatieve Combinatie, de gelegenheidscombinatie van Ronnie Brunswijk, kreeg 5 DNA-zetels. Het is de eerste keer in ... Surinames parlementaire geschiedenis dat een partij die alleen aan de verkiezingen heeft deelgenomen, als winnaar uit de bus komt. Zoals de kaarten nu liggen zal de NDP alleen een regering formeren, wat ook het doel was om zonder partners deel te nemen aan de stembusgang.



Met 27 DNA-zetels slaagt de NDP er niet in haar presidentskandidaat in het parlement te kiezen, waar 34 stemmen voor nodig zijn. De verwachting is dat de nieuwe president in de Verenigde Volksvergadering zal worden gekozen, waar de NDP zoals de kaarten nu liggen ook de meerderheid zal hebben.



Het doel van de NDP bij deze verkiezingen was om een tweederdemeerderheid te behalen om Bouterse aan een volgende termijn als president te helpen. Volgens de Surinaamse kieswet heeft iemand de steun nodig van twee derde van de parlementsleden om meteen gekozen te kunnen worden.



Is die meerderheid er niet, dan komt er een ingewikkeldere procedure voor het kiezen van een president en is Bouterse niet verzekerd van een volgende termijn als leider van het land.



Dat de NDP en V7 de grootste partijen zouden worden is geen verrassing. Ook verwachtten de meeste deskundigen dat de NDP de grootste partij zou worden, net als bij de vorige verkiezingen in 2010. De leider van V7 Chandripersad Santokhi heeft op de lokale televisiezender STVS gezegd dat de uitslag slechter is uitgevallen dan hij had verwacht.



Voorlopige uitslagen

Het aantal stemmen staat vermeld per politieke combinatie en per district. Tussen haakjes staat het aantal zetels (voorlopige stand).











