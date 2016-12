Lid roversduo opgepakt

PARAMARIBO - Richard L. is op donderdag 21 mei door de politie aangehouden en in verzekering gesteld voor diefstal door middel van geweldpleging. L. en ene Robert hebben een winkelier overvallen en beroofd in zijn handelszaak te Goede Verwachting. Uit de zaak is weggenomen een som geld en belkaarten. De recherche van Paramaribo Centrum is belast met ... het onderzoek in deze zaak en is bezig met het opsporen van de comparant van L.

