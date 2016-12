Bouterse stevent af op overwinning

PARAMARIBO - De Surinaamse president Desi Bouterse lijkt af te stevenen op een overwinning in de parlementsverkiezingen. Zijn NDP wint volgens voorlopige prognoses 23 tot 26 van de 51 parlementszetels. Dit is echter niet genoeg om tot president te worden gekozen. Hiervoor is een tweederde meerderheid nodig. De NDP lijkt weer te zijn aangewezen op de ABOP van ... oud-rebellenleider Ronnie Brunswijk. Het oppositieblok V7 van Chan Santokhi krijgt tussen de 20 en 23 zetels. De prognoses zijn een forse tegenvaller voor de oppositie die had gehoopt Bouterse flink te verslaan. Ook was Santokhi ervan overtuigd dat hij een flinke meerderheid zou behalen.



De zeven partijen in V7 wonnen vijf jaar geleden nog 24 zetels. Het oppositieblok hamerde er in de campagne steeds op dat het economisch slecht gaat met Suriname en dat het een einde zou maken aan de corruptie. 'We hadden iets beters verwacht, een regeerbare meerderheid', zei Santokhi in een reactie. 'Dat zie ik nu niet gebeuren.' Andere leiders van V7 reageerden ook teleurgesteld.



Het is nog onduidelijk of de NDP de meerderheid behaalt in het parlement. Zelfs als dit niet gebeurt, koerst de partij af op de grootste overwinning ooit. De NDP werd vijf jaar geleden met 17 zetels al de grootste partij. 'We juichen nog niet, maar we zijn best tevreden', zei minister van Buitenlandse Zaken Lackin in het partijcentrum OCER. NDP'ers reageren er enthousiast op de uitslagen die binnenkomen.



De partijtop was de afgelopen maanden zelfverzekerd dat de NDP een parlementaire meerderheid zou behalen. Eugene van der San, adviseur van Bouterse, zei op de STVS-televisie dat dit nog mogelijk is. 'Ik ga uit van minimaal 27 zetels en, als de vlam in de pan slaat, 30 zetels.' Bouterse heeft het met name goed gedaan in Paramaribo, waar 17 zetels zijn te winnen, en onder de marron-bevolking in het binnenland.



President Bouterse ging voor een flinke meerderheid om niet meer afhankelijk te zijn van Brunswijk, met wie hij in 2010 een coalitie vormde. De fricties tussen beide partijen zijn de laatste tijd echter toegenomen. Het blok waarmee de voormalige Jungle Commando de verkiezingen inging, en waarin zijn ABOP de belangrijkste partij is, blijft volgens tellingen van de Surinaamse televisie stabiel en krijgt 3 zetels. In het parlement komen verder alleen de partij DOE en de linkse partij PALU. Beiden krijgen 1 zetel. DOE hamert op goed en integer bestuur.



Zelfs met de steun van Brunswijk, kan Bouterse niet in het parlement worden gekozen als president. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat een van de partijen in V7 hem aan een tweederde meerderheid helpt. In 2010 gebeurde dat wel. Als na twee stemrondes in het parlement geen presidentskandidaat is gekozen, verplaatst de stemming zich naar de Verenigde Volksvergadering (VVV). Deze bestaat uit de 51 parlementsleden en honderden lokale en regionale vertegenwoordigers.



In de VVV, dat uit ruim 900 personen bestaat, is een gewone meerderheid voldoende. Het ziet er naar uit dat de NDP opnieuw, net als in 2010, in haar eentje in deze vergadering een meerderheid behaalt om Bouterse direct te kiezen tot president. Als hij een tweede termijn krijgt en deze ook afmaakt, heeft de oud-bevelhebber veertig jaar een dominante rol gespeeld in de Surinaamse politiek.



Als sergeant pleegde hij in 1980, samen met 15 andere onderofficieren, de 'sergeantencoup'. In 1987 moest Bouterse het bestuur, na een forse verkiezingsnederlaag, weer overdragen aan de oppositie. Bouterse bleef tot zijn aftreden als bevelhebber in 1992 echter een machtsfactor. In 1996 wist zijn NDP, na verkiezingen, weer in de regering te komen. In 2010 slaagde Bouterse er voor het eerst in om president te worden van Suriname.







