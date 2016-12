Zus slaat broer ziekenhuis in

PARAMARIBO - Claudia L. is op dinsdag 19 mei aangehouden en in verzekering gesteld voor zware mishandeling van haar broer D.F. De verdachte heeft haar slapende broer ettelijke keren met een metalen pijp op zijn hoofd geslagen met het gevolg dat hij zwaar gewond is geraakt. Hij is voor medische behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Volgens verklaring van de verdachte ... werd zij, haar kinderen en overige huisbewoners vaak door D.F. met de dood bedreigd. Dat D.F. haar daags voordat zij hem sloeg met een mes had bedreigd en dat haar kinderen reeds geruime tijd in angst leven. De metalen pijp en een mes zijn door de politie in beslag genomen. De zaak is in onderzoek.

