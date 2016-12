Nog geen spoor van vermiste Hi-Jet heli

PARAMARIBO - Van de helikopter van Hi-Jet Helicopter Services, die sinds zaterdag wordt vermist, ontbreekt nog elk spoor. Het toestel, met aanboord naar verluidt piloot Donovan van Embricqs en een technisch medewerker, vloog vanuit Sipaliwini naar Paramaribo. Een zoekactie van autoriteiten onder wie, het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR), ... heeft nog niets opgeleverd. Bij de zoekactie zijn ook diverse vliegmaatschappijen betrokken die hun medewerking verlenen.



Twee heli’s van Hi-Jet vlogen volgens Starnieuws zaterdagmiddag terug naar Paramaribo vanuit Sipaliwini. De toestellen kwamen in zwaar weer terecht toen één piloot besloot terug te keren naar Poesoegroenoe.



De andere, Donovan van Embricqs, besloot het gevecht met de natuur aan te gaan. Sindsdien, afgelopen zaterdagmiddag, is er niets meer van piloot of toestel vernomen.

