V7 bezorgd over vermist toestel

PARAMARIBO - Een helikopter van Hi-Jet wordt sinds enkele dagen vermist. De zoekactie wordt nog steeds voortgezet. Het toestel vloog vanuit Sipawalini naar Paramaribo, echter is het toestel niet in Paramaribo aangekomen. De V7 combinatie maakt zich zorgen over het vermiste helicopter van Hi –Jet. De V7 hoopt dat er spoedig mogelijk goed nieuws volgt. De V7 betuigt ... haar ondersteuning aan de familie en bij de zoektocht van het vermiste toestel en inzittenden.

De V7 coördinator,

Ch, Santokhi

