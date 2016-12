Comité gaat suïcide in kaart brengen

PARAMARIBO - Het ministerie van Volksgezondheid heeft een wetenschappelijk comité in het leven geroepen dat het aantal gevallen van suïcide (zelfmoord) gaat verzamelen en bijhouden. Het comité wil door samen te werken met verschillende actoren uit de gezondheidszorg, het aantal gevallen van suïcide terugdringen. In het comité hebben dan ook psychiaters, ... maatschappelijk werkers, artsen en hoogleraren zitting. “Dit zijn mensen die dagelijks te maken hebben met suïcide gevallen”, zegt Zamora Pengel, nationaal coördinator Geestelijke Zorg van het ministerie van Volksgezondheid.



Op 2 juni aanstaande gaat het comité voor het eerst vergaderen. De werkzaamheden voor een jaar worden uiteengezet. “Wij hebben wel cijfers van het aantal zelfmoord gevallen in het land, maar de reden waarom de mensen suïcide plegen wordt vaak niet opgegeven”, aldus Pengel. Ook de suïcide van de patholoog-anatoom Floyd Henar is ter sprake gekomen.



Vorige week overhandigde Pengel het National Mental Health Plan 2015-2020 voor de geestelijke gezondheidszorg aan de minister van Volksgezondheid, Michel Blokland. Pengel gaf aan dat het comité ook in het plan genomen dient te worden.





bounce rate bounce rate

< Vorige Volgende >