Suri-Nederlanders leven mee met verkiezingen

PARAMARIBO - Als in Suriname vannacht de stemmen worden geteld, volgen de 350.000 Surinaamse Nederlanders de verkiezingen op de voet. In Amsterdam Zuid-Oost is de hele avond en nacht een speciale verkiezingsbijeenkomst. Met discussies, live muziek en webcamgesprekken met Suriname trekt het wijkcentrum Kormelink vanavond een volle zaal. De mensen zijn ... zich bewust van het grote belang van de verkiezingen voor de toekomst van het land. Er heerst eensgezindheid, de politieke voorkeuren lijken geen rol te spelen.



"Het is toch spannend allemaal", zegt een van de aanwezigen. "We leven echt mee met de mensen in Suriname." Surinamers die in Nederland wonen, kunnen niet stemmen. Dat geldt ook voor de ongeveer duizend Surinamers die in Nederland studeren. "Ze kunnen nergens heen om te stemmen", zegt Arnold Dwarka van de Surinaamse studentenvereniging.



"Dat is door de ambassade niet mogelijk gemaakt. Dat is wel gek. Ik wil graag mijn burgerplicht doen, maar dat kan dus nergens." De verkiezingsbijeenkomst in Amsterdam duurt tot het moment dat de uitslag bekend is, waarschijnlijk ergens diep in de nacht.

